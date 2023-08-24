تامر أمين يعلق على إمكانية انتقال محمد صلاح للسعودية.. مش عيل صغير (فيديو)

علق الإعلامي تامر أمين على الجدل الدائر حول إكانية انتقال محمد صلاح نجم المنتخب إلى اتحاد جدة السعودى أو البقاء فى نادى ليفربول.

وقال تامر أمين خلال فقرة اوفسايد ضمن برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة النهار، مساء اليوم الخميس :" ماليش دعوة محمد صلاح هو صاحب القرار الوحيد.

وأضافتامر أمين : " محمد صلاح مش عيل صغير، هو اللى علمنا يعنى أى قرار صح، صلاح فى النهاية هو اللى صنع بنفسه بنفسه، وأقول لكل الناس سيبوه ياخد قراره بنفسه، ما ينفعش احنا نعدل عليه.

ولا يزال الغموض متواصلًا حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح الإنجليزي، بعد المفاوضات القوية التي حدثت من قبل اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تقارير سعودية

وأشارت تقارير صحفية سعودية، أن صفقة محمد صلاح أصبحت مطلب جماهيري من قبل عشاق اتحاد جدة، بعدما تعاقدت الإدارة مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وشددت على أن التعاقد مع الدولي المصري سيصبح بمثابة مصالحة للجماهير، خصوصًا أن اللاعب يعد صفقة من العيار الثقيل.

أحمد موسى يكشف تفاصيل انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي



وأكد الإعلامى أحمد موسى، خلال تصريحاته ببرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه لديه معلومات تُعلن للمرة الأولى يوم السبت المقبل بيان بين ليفربول ونادي اتحاد جدة السعودي حول تفاصيل صفقة انتقال محمد صلاح لصفوف نادي اتحاد جدة، وسيتم دفع أكبر رقم لأكبر صفقة في تاريخ ليفربول، من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح.

وأوضح، أن محمد صلاح لديه رغبة شديدة في الانتقال إلى صفوف إلى الدوري السعودي واللعب بجوار كريم بنزيما، ويوجد رغبة لدى النادي السعودي في الحصول على خدمات اللاعب، كما أن إدارة نادي ليفربول ترغب في بيع محمد صلاح، ولكن المعارض الوحيد هو يورجن كلوب.

واختتم موسى الحديث عن صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة عبر برنامجه قائلًا: "إن التعاقد سيكون لمدة ثلاث سنوات مع نادي الاتحاد السعودي، والحديث عن راتب يقترب من 140 مليون دولار في الموسم الواحد، مع مميزات عدة للاعب حال تسجيل الأهداف والمشاركة والحصول على البطولات وما إلى ذلك".