رئيس الصين يدعو لبذل الجهود في بناء مجتمع تنمية مشتركة

دعا الرئيس الصيني "شي جين بينج"، إلى بذل جهود مشتركة في بناء مجتمع تنمية مشتركة، قائلًا إنه ينبغي ألا تتخلف أي دولة عن ركب التحديث العالمي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، مساء اليوم الخميس.

أنشطة التعاون مع الدول الإفريقية

وأكد الرئيس الصيني، أن بلاده ستنفذ المزيد من أنشطة التعاون مع الدول الإفريقية لدعم إفريقيا في تعزيز قدرتها الذاتية على التنمية، لافتًا إلى أن المؤسسات المالية الصينية ستنشئ قريبا صندوقا خاصا بقيمة 10 مليارات دولار من أجل تنفيذ مبادرة التنمية العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن ذلك جاء خلال حوار بريكس بلس وبريكس إفريقيا الذي عقد في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا على هامش القمة الـ15 لبريكس.

كما دعا "شي" المجتمع العالمي إلى إعادة التنمية إلى مركز جدول الأعمال الدولي، وبذل الجهود لزيادة تمثيل وصوت الدول النامية في الحوكمة العالمية ودعم الدول النامية في تحقيق تنمية أفضل، مشيرا إلى إن الصين كانت، وستظل، دائما عضوا في العالم النامي.

ومن جهة أخرى، قال الرئيس الصيني إن التعاون الأقوى بين الصين وإفريقيا في ظل الوضع الدولي الحالي يعزز الوحدة بين الدول النامية ويحمي مصالحها التنموية المشروعة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الرئيسة التنزانية "سامية سولوهو حسن" على هامش القمة الـ15 لبريكس.