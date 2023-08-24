الأمم المتحدة تكشف عدد الضحايا مُنذ بداية الأزمة الأوكرانية

قد يصل عدد القتلى مُنذ بداية "الأزمة الأوكرانية"، إلى نصف مليون شخص، حسبما أفادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، اليوم الخميس، دون أن تُحدد مصدر البيانات المُقدمة.

وذكرت ديكارلو: "الأرقام مروعة.. وفقا للجنة حقوق الإنسان (مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان)، قتل ما لا يقل عن 9444 مدنيا، من بينهم 545 طفلا".

العدد الإجمالي للقتلى من المدنيين والعسكريين

وأضافت: "في الواقع، قد تكون الأرقام أعلى وفقًا لبعض التقديرات، العدد الإجمالي للقتلى من المدنيين والعسكريين من الجانبين يصل إلى نصف مليون". ولم تحدد مصدر هذه البيانات.

ووفقًا لأحدث تقرير منشور للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، حتى 30 يوليو، تقدر المنظمة أنه "منذ فبراير من العام الماضي، قتل ما مجموعه 9369 مدنيا وأصيب 16646 آخرون".

من ناحية أخرى، أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، يوم الأحد، أن الحوار والوساطة هما السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأوكرانية والتوصل إلى سلام دائم.

وقال رامافوزا، في كلمة متلفزة: "في الآونة الأخيرة، شاركنا في المبادرة الإفريقية للسعي لتحقيق السلام في النزاع الأوكراني الروسي"، مؤكدا "نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن الحوار والوساطة والدبلوماسية هي السبيل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء النزاع الحالي وتحقيق سلام دائم".