المنيا تنظم حفل لتكريم الأمهات المثاليات وأسر الشهداء

نظمت نقابة المعلمين، بمركز ومدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، مؤتمرا حاشدا وحفلا فنيا ، وذلك لتكريم واسر شهداء القوات المسلحة بالمركز، وحملة الماجستير والدكتوراة، وبعض أوائل الطلبة والقيادات النسائية من مديري المدارس، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية، وذلك بحضور الدكتور سعيد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة سمالوط.

واحيا الحفل، المطرب هيثم مصطفي بن المنيا، وقدم العديد من الأغاني الوطنية واغانيه الخاصة، بالأم وذلك احتفالا بالأمهات، واهدى نقيب المعلمين درع النقابة للفنان.

وجاء ذلك بحضور، خيري فؤاد نقيب معلمين سمالوط وعضو المجلس القومي للمرأة ، وحلمي فاروق نائب رئيس المركز واحمد عمران مساعد رئيس المركز، وحسين صلاح مدير إدارة سمالوط التعليمية ، والدكتورة منال عبد السلام المقرر المساعد للمجلس القومي للمرأة بالمنيا ، والشيخ احمد خليفة مفتش بالأوقاف، والقس انسطاسي فيلوبس ، ومؤمن الخطيب أمين صندوق نقابة المعلمين بالمنيا.

وشمل الحفل، تكريم 25 من الأمهات المعلمات المثاليات، و 5 امهات اسر شهداء القوات المسلحة، و 13 معلم من حملة الدكتوراه ، وتكرم الدكتور سعيد محمد رئيس المركز الحاصل علي الدكتوراه في القانون، وتكريم الدكتورة منال ابو سمرة مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وتكريم لمدرسة سمالوط الثانوية بنات القديمة والجديدة ، وعددا من المتفوقين في الأنشطة ، و 5 طالبات متفوقات من الأوائل، وتكريم طالبا فائزا بالمستوى الأول لحفظة القران الكريم.