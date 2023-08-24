تكريم الشاعر وليد حشمت عن مسيرته الأدبية لرئاسة نادي أدب ابنوب بأسيوط

أقام فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي، انتخابات مجالس إدارات الأندية في بيت ثقافة ابنوب. تأتي هذه الانتخابات في إطار توجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وتعليمات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وبإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

عُقدت انتخابات مجلس إدارة نادي الأدب في بيت ثقافة ابنوب بحضور أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء اللجنة، وشهدت تواجد أعضاء هامة في المجال الأدبي، مثل الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي رئيساً لمجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، والشاعر أحمد الشافعي، والشاعر والمترجم محمد شافع.

فاز الأديب الدكتور عبد الهادي يونس بمنصب رئيس نادي الأدب بالتزكية، وانضم إليه أعضاء المجلس الموقرين، وهم الأديب الدكتور محمد إبراهيم والشاعرة علا عمر والأديب مصطفى بدوي. وتم تعيين القاص الروائي صابر فتحي عبد الله الأبنوبي سكرتيراً للنادي.

قدم الشاعر وليد حشمت التهاني إلى الأديب الدكتور عبد الهادي يونس ، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الدورة الجديدة مليئة بالمشاركات الأدبية المثرية. كما أشاد حشمت بإسهامات الدورة السابقة التي أُقيمت على مدى عامين متتاليين وقدمت أروع الأمسيات الشعرية التي ساهمت في إثراء المحتوى الأدبي والثقافي في ابنوب. قُدم شكر وتقدير من مدير البيت، محمود عبد الرؤوف، إلى وليد حشمت وأعضاء الدورة السابقة، وتم منحه درعًا تقديرًا لإسهاماته الأدبية المميزة.

تُعد نادي الأدب في بيت ثقافة ابنوب من أبرز الأندية الثقافية في المنطقة، حيث يتمتع بنخبة من أدباء الصعيد الثقافي ويزخر بقامات أدبية وشعرية رائعة.

تكريم الشاعر وليد حشمت عن مسيرته الأدبية لرئاسة نادي أدب ابنوب

تكريم الشاعر وليد حشمت عن مسيرته الأدبية لرئاسة نادي أدب ابنوب

تكريم الشاعر وليد حشمت عن مسيرته الأدبية لرئاسة نادي أدب ابنوب

تكريم الشاعر وليد حشمت عن مسيرته الأدبية لرئاسة نادي أدب ابنوب