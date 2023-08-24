فيديو.. جماهير الهلال السعودي تُزين ستاد مدينة الملك الرياضية قبل لقاء الرائد

تتوافد جماهير الهلال الى ملعب ستاد مدينة الملك الرياضية لمؤازرة الفريق الأول أمام الرائد، بالجولة الثالثة التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فيديو.. جماهير الهلال السعودي قبل مباراة الرائد في الدوري

و يخوض الهلال لقاء اليوم محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد أربعة نقاط، حصدها من فوز على أبها وتعادل أمام الفيحاء.

أما الرائد فيقع في موقف صعب بتذيله ترتيب الدوري بعد تلقيه خسارتين في الجولتين الأولى والثانية أمام اتحاد جدة وأبها.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والرائد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع مباراة الهلال والرائد عبر فضائية sscالسعودية الناقل الحصري للدوري السعودي، ويعلق عليها كل من بلال علام وخالد المديفر.