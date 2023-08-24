ثقافة البداري تنظم ندوة عن الأشهر الحرم

نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبمتابعة الهيئة العامة لقصور الثقافة التي ترأسها عمرو بسيوني.

تضمنت هذه الفعاليات ندوة مكتبية عُقِدَتْ في بيت ثقافة البداري برئاسة محمد أبو رحمة وحملت عنوان "الأشهر الحرم"، وذلك في مقر البيت. قدَّمَ فضيلة الشيخ علي مهران، مدير إدارة أوقاف البداري، محاضرة خلال الندوة حول الأشهر الحرم الأربعة وهي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، وشهر رجب.

تطرق الشيخ علي مهران إلى حرمة هذه الأشهر، حيث أشار إلى أن ارتكاب المعاصي فيها يعتبر من الكبائر، بينما يُحث ويحثَّ الناس على تعظيم الفضائل والطاعات في هذه الأشهر المقدسة، مشيرًا إلى أن ثواب الأعمال الصالحة في هذه الفترة يتضاعف.

من جانبه، أعرب ضياء مكاوي، رئيس فرع ثقافة أسيوط، عن سعادته بالتواجد في هذه الفعالية الثقافية المثمرة، مؤكدًا على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات وتوعية الجمهور بأهمية استغلال هذه الفترة المباركة للقرب من الله والابتعاد عن المعاصي.

وتأتي هذه الندوة كجزء من سلسلة الفعاليات والبرامج التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في إطار برنامج "ثقافتنا في إجازتنا"، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة الثقافية وتنويع الأنشطة الثقافية والفنية في فصل الصيف، بهدف إثراء حياة الناس ثقافيًا وترفيهيًا.

ثقافة البداري تنظم ندوة مكتبية عن الاشهر الحرم

ثقافة البداري تنظم ندوة مكتبية عن الاشهر الحرم

ثقافة البداري تنظم ندوة مكتبية عن الاشهر الحرم

ثقافة البداري تنظم ندوة مكتبية عن الاشهر الحرم