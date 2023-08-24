مصطفى بكري للحكومة: "ما فيش نظر.. المقاولون حالهم واقف" (فيديو)

وجه الإعلامي مصطفى بكري رسالة، إلى الحكومة بسبب ملف مخالفات البناء، قائلا: هل الحكومة معندهاش نظر تبص للمقاولين حالهم واقف ويشتغلون على التوك توك.

مصطفى بكري



ومن جانبه رد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان وضع خارطة طريق لملف البناء، إضافة إلى ملف التوك توك.



وتابع السيجيني خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «بالنسبة لملف النظافة، لأول مرة في تاريخ مصر يهتم الرئيس بنفسه بهذا الملف، وفي عام 2020 صدر قانون تنظيم المخلفات، وطالبت الحكومة وقتها بتخفيض رسوم جمع القمامة من 4 جنيهات إلى 2 جنيه، مع رفع الحد الأقصى من 30 جنيها إلى 40 جنيها كي تتحملها الأسر الغنية».



وأردف السجيني «أطالب الحكومة بتطبيق رسوم جمع القمامة الجديدة، كون المواطنين يدفعون تعريفة أخرى للجمعيات التي تتولى جمع المخلفات بشكل منفصل، وفي النهاية يتم التخلص منها بشكل مخالف».

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