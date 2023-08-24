الأهلي يعود للتدريبات بعد انتهاء فترة الراحة

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الماضي.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، اللاعبين في برنامج بدني متنوع الفقرات، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعبين مع بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وقام ميشيل يانكون، مدرب الحراس، بتدريبت الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في فقرات تأهيلية منفردة على هامش المران الجماعي.

وشهد المران مشاركة الثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد اللذين انتهت إعارتهما، بالإضافة إلى رضا سليم المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق.

الأهلي يُكرم حارث وسعداوي في حفل الموسم الذهبي

حرص النادي الأهلي على تكريم كل من حارث محمود، عامل مهمات الفريق الأول لكرة القدم، ورجب سعداوي عامل مهمات فرق النشاط الرياضي، خلال حفل تكريم الفرق التي توجت بالألقاب والبطولات مع النادي على الصعيدين القاري والمحلي والاحتفاء بهم، والذي أقيم اليوم بحضور مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ورعاة النادي، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية والإعلامية.

جاء تكريم الثنائي تقديرًا لما قدماه من جهد وعرق في سبيل خدمة النادي الأهلي على مدار سنوات طويلة، والمساهمة بشكل كبير في حصد البطولات والألقاب المختلفة سواء مع فريق كرة القدم أو فرق الألعاب الجماعية.

