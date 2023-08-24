روسيا: جميع أعضاء "بريكس" يُؤيدون الاحتفاظ بالاسم الحالي

تُؤيد كُل دول مجموعة "بريكس" (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) الاحتفاظ بالاسم الحالي، وليس لدى الدول المنضمة حديثًا اقتراحات بخلاف ذلك، هكذا صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مساء اليوم الخميس.

وقال لافروف للصحفيين اليوم الخميس في ختام قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا: "الجميع (متفقون على) إبقاء الاسم (الحالي). لقد أصبح بالفعل علامة تجارية، ولم تطرح أي من الدول الجديدة المنضمة إلى عضوية بريكس اقتراحا بخلاف ذلك".

وأضاف أن "الجميع يفهمون أنه من الأفضل ترك كل شيء كما هو"، موضحا أن "ذلك سيشدد على استمرارية عملنا بأكمله".

اختتام القمة الـ15 لـ"بريكس"

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، عقب اختتام القمة الـ15 لـ"بريكس"، والتي عقدت في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبورغ، عن توسيع المجموعة، حيث ستنضم إليها 6 دول هي مصر والإمارات والسعودية وإيران والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من 1 يناير 2024.

من ناحية أخرى، صرح وزير الخارجية الروسي، "سيرجي لافروف"، بأن حصول ألمانيا واليابان على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، غير مطروح للتداول لـ"أنهما لن تجلبا أي جديد إلى المناقشات هناك"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

وأفاد لافروف خلال مؤتمر صحفي: "بالطبع، لا يمكن أن يكون هناك أي حديث حول انضمام ألمانيا واليابان إلى مجلس الأمن على أساس دائم".