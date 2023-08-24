الوحدة السعودي يهزم الطائي بثلاثية في الدوري

فاز فريق الوحدة على نظيره الطائي، بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة، فى المباراة لتى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري السعودي.

أهداف المباراة..

أحرز هدف فريق الوحدة الأول اللاعب فيصل فجر، فى الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة، وأضاف الهدف الثانى اللاعب سعيد المولد فى الدقيقة 62، واختتم أهدف الوحدة اللاعب إيجالو فى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من زمن المباراة لتنتهى بثلاثة أهداف دون رد.

ترتيب الوحدة السعودي

ويحتل فريق الوحدة المركز الثانى فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الطائي فى المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط بترتيب جدول المسابقة.

لعب الحدة بتشكيل كالتالى:

ويعتلي فريق اتحاد جدة صدارة ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يأتي أهلي جدة والاتفاق فى المركزين الثانى و الثالث فى الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف.