لافروف لغوتيريش: روسيا ستعود لاتفاق الحبوب إذا لُبيت شروطها

أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، بأن موسكو ستعود إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إذا نفذ الغرب التزاماته تجاهها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه ردا على سؤال من الأمين العام للأمم المتحدة حول إمكانية استئناف ’مبادرة البحر الأسود، كرر سيرجي لافروف موقف موسكو.. بشأن استعدادها للعودة للمشاركة فيها فقط إذا تم الوفاء بالفعل بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في قمة مجموعة بريكس في جنوب إفريقيا، إنه ليس هناك أي مؤشرات على احترام الدول الغربية للجزء الذي يؤثر على روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي الشهر الماضي، انسحبت روسيا من الاتفاق الذي كان يسمح بتصدير الحبوب من موانئ أوكرانية على البحر الأسود، قائلة إن المجتمع الدولي أخفق في ضمان تمكن روسيا من شحن صادراتها من الحبوب والأسمدة وفق الاتفاق بسبب تأثيرات العقوبات الغربية.

ورغم الانسحاب من الاتفاق، إلا أن روسيا تعهدت بدعم الدول الفقيرة في الحصول على الحبوب بأسعار مناسبة.