ماندو العدل يخوض تجربة جديدة

يخوض المخرج ماندو العدل، تجربة جديدة فى التأليف، حيث أعلن بداية كتابة أول رواية من تأليفه.

وكتب المخرج ماندو العدل عبر حسابه على فيسبوك قائلًا: “أنا ابتديت أكتب أول رواية من تأليف”.

ماندو العدل

وانتهي المخرج ماندو العدل من مونتاج ومكساج فيلمه "الملحد" بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يطرح الفيلم في السينمات منتصف شهر سبتمبر المقبل.

قصة الفيلم

العمل تدور أحداثه حول قضية دينية مهمة لحياة المجتمع المصرى .

أبطال الفيلم

فيلم "الملحد" بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وصابرين وشيرين رضا وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل .

الملحد

يتناول الفيلم قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهى عن التطرف الدينى والإلحاد والخروج عن الدين، وانتشرت بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية.

شخصية نجلاء بدر

تظهر نجلاء بدر في أحداث الفيلم بشخصية زوجة الفنان حسين فهمى وتتعرض لمواقف صعبة معه

وكان قرر صناع “حسن المصري” بطولة أحمد حاتم، طرح الفيلم شهر أكتوبر المقبل في جميع دور العرض السينمائي، وذلك بالتزامن مع نشر البوستر التشويقي الأول للعمل، المقرر طرحة خلال الفترة المقبلة .

فيلم “حسن المصري” بطولة أحمد حاتم، فريال يوسف، اللبنانية دي دياموند بو عبود، ومراد مكرم وإخراج اللبناني سمير الحبشي، وتم تصوير عدد من مشاهده في بيروت والقاهرة، والفيلم تدور أحداثه في اطار من التشويق والاثارة وهو انتاج مشترك بين شركات مصر العالمية.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم "المطاريد" الذى طرح في السينمات خلال شهر يناير الماضى، وهو إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشارك حاتم في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

حسن المصري

أحداث فيلم المطاريد:

تدور أحداث "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

حسن المصري

الفيلم بدأت حملته الدعائية بشكل مختلف على كل وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوي مؤكدًا أن فريق المطاريد قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين، وما زالت الأحداث والمفاجآت تتوالى في الحملة الدعائية.