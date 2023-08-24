لوفرين عن انتقال صلاح المحتمل إلى السعودية : كذب

أثار نادي اتحاد جدة السعودي حالة من الجدل الكبير ، بعد تقدمه بعرض رسمي ضخم إلى نادي ليفربول الإنجليزي للحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح بعقد يمتد 3 مواسم.





وأشارت تقارير إنجليزية اليوم الخميس إلبى تقدم النادي السعودي بعرض يتضمن حصول الليفر على 100 مليون يورو نظيره السماح برحيل صلاح، إضافة إلى حصول اللاعب على 200 مليون يورو نظيره 3 مواسم، ليعد العرض المقدم إلى صلاح هو الأعلى بين اللاعبين الأجانب حاليًا بالدوري السعودي.



وفي هذا الصدد علق ديان لوفرين المدافع الكرواتي وزميل صلاح السابق في ليفربول عن تلك الأنباء عبر حسابه الرسمي الخاص بتويتر قائلاً : كذب.



ولا يزال الغموض يتواصل بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح الإنجليزي، بعد المفاوضات القوية التي حدثت من قبل اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كانت تقارير صحفية سعودية، قد أشارت الساعات الماضية إلى أن صفقة محمد صلاح أصبحت مطلب جماهيري من قبل عشاق اتحاد جدة، بعدما تعاقدت الإدارة مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وشددت على أن التعاقد مع الدولي المصري سيصبح بمثابة مصالحة للجماهير، خصوصًا أن اللاعب يعد صفقة من العيار الثقيل.

