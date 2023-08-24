رفع سعر الفائدة يُحدث حالة فوضى بالأسواق التركية

أعلن البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة بنسبة 25% ما أحدث حالة فوضى بالأسواق التركية، وكان القرار مفاجئة كبيرة للشعب التركي بالكامل.

البنك المركزي التركي



ولم يتوقع أحد على الإطلاق هذه النسبة، وكان الجميع يتوقع هذا القرار مع نهاية العام، وأن البنك المركز التركي بهذا القرار يريد أن يؤكد أنه الجهة الوحدية التي ستوجه الأسواق التركية بعد ذلك، ولن يسمح بالتوقعات القليلة لقرارات المركزي التركي.

ويرد قرار البنك المركزي التركي على الشائعات الخاصة باستقالة وزير المالية التركي، حيث يشير القرار إلى أن الإدارة الاقتصادية التركية قوية، وأن قيمة الدولار انخفضت إلى 26 ليرة تركية بعد الإعلان عن رفع سعر الفائدة، ولهذا قرار المركزي التركي أحدث حالة من الفوضى بالاسواق التركية.



ومازال رفع نسبة الفائدة 25% منخفض مقارنة بارتفاع مؤشر التضخم في الدولة، ومن المتوقع أن يتم رفع النسبة مع نهاية العام لتصل إلى 30%، ومعظم المراقبين والاقتصاديين يشيدون بهذا القرار الذي سيكون بمثابة طوق النجاة لدخول تركيا في مرحلة الإفلاس.



جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الاخبارية.