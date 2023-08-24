لاعتماد 4 برامج.. جامعة أسيوط الأهلية تستقبل لجنة القطاع الهندسى بالأعلى للجامعات

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، استقبل الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة والقائم بعمل نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لاعتماد برامج كلية الهندسة و العلوم التطبيقية بجامعة أسيوط الأهلية.

ضمت اللجنة الدكتور أسامة عبد الغفور هدهد أستاذ خواص ومقاومة المواد بكلية الهندسة- جامعة القاهرة ممثلاً عن اللجنة، والدكتور وليد أبو الوفا محمد أستاذ هندسة التشييد وإدارة المشروعات، و الدكتور عصام صلاح سعيد أستاذ هندسة العمارة الداخلية، والدكتور علي أحمد يونس أستاذ هندسة الميكاترونيات والروبوتات، و الدكتور رضا رجب كريم أستاذ الهندسة الطبية الحيوية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على أهمية تكامل الأدوار بين الجامعة الحكومية والأهلية؛ لإعداد كوادر من الخريجين يكونون قادرين على المنافسة في أسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، بالإضافة إلى إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى حرص الجامعة على دعم جامعة أسيوط الأهلية، وذلك في إطار المشروع القومي؛ للتوسع في إنشاء جامعات أهلية بمعايير عالمية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ بضرورة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدا دعم الجامعة؛ لضمان انتظام الدراسة، وسير العملية التعليمية، وتطبيق معايير الجودة فى التعليم، لافتاً إلى أن جامعة أسيوط الأهلية تعد إضافة مهمة لتطوير المنظومة التعليمية؛ لما تقدمه من برامج دراسية بينية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل، لافتاً إلى الانتهاء من اللوائح الدراسية الخاصة بالبرامج المتبقية بالجامعة الأهلية المنبثقة من الجامعة الحكومية، وبرامجها الدراسية.

ومن جانبه، رحَّب الدكتور نوبي محمد حسن بأعضاء اللجنة في مستهل زيارتهم لكلية الهندسة؛ لاعتماد برامج كلية الهندسة و العلوم التطبيقية بجامعة أسيوط الأهلية، وهي: (4) أربعة برامج ؛ برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات ، و برنامج هندسة الميكاترونيات والروبوتات ، و برنامج هندسة البرمجيات ، و برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي ، موضحًا تفقد أعضاء اللجنة للمبنى الإداري، و مبنى العلوم الإنسانية، ومبنى العلوم الهندسية؛ بما يضمه من: معامل الحاسب الآلي، و القاعات، و الفصول الدراسية، ومبنى الورش، مشيراً إلى أن الجامعة الأهلية تعمل منذ نشأتها؛ وفقاً لبرتوكول تعاون مشترك مع جامعة أسيوط؛ من خلال إمدادها بالكادر الأكاديمي، والإداري، و إتاحة معامل الجامعة، والقاعات الدراسية ، ومؤسساتها المتخصصة في مختلف المجالات العلمية لأبنائها الطلاب؛ لتقديم مستوى متميز من الخدمات التي تسهم في مخرجات تعليمية رائدة في مجاله.

حضر الزيارة الدكتور عزت مرغني وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ مصطفى حسن علي أمين عام الجامعة المساعد، والمهندس أحمد صلاح مدير عام شئون المقر، والمهندسة غادة عز الدين بإدارة شئون المقر، والأستاذ مصطفى سليمان مدير أمانة مجلس الجامعة، والسادة المهندسون المشرفون على الجامعة الأهلية، ومسئولو قطاعات التعليم والطلاب، والإداريون بالجامعة.

جامعة أسيوط الأهلية تستقبل لجنة القطاع الهندسى بالأعلى للجامعات لاعتماد أربعة برامج

جامعة أسيوط الأهلية تستقبل لجنة القطاع الهندسى بالأعلى للجامعات لاعتماد أربعة برامج

جامعة أسيوط الأهلية تستقبل لجنة القطاع الهندسى بالأعلى للجامعات لاعتماد أربعة برامج

جامعة أسيوط الأهلية تستقبل لجنة القطاع الهندسى بالأعلى للجامعات لاعتماد أربعة برامج

جامعة أسيوط الأهلية تستقبل لجنة القطاع الهندسى بالأعلى للجامعات لاعتماد أربعة برامج