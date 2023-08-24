محلية النواب: تراخيص البناء في القرى غير متوقفة.. فيديو

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك هوسا بمنصات السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت جدلا كبيرا بشأن تراخيص البناء.

تراخيص البناء



أضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تراخيص البناء ليست متوقفة في القرى كما أشيع، مشيرا إلى الاشتراطات موجودة بتجدد في المدن.



كما أكد أن النمو السكاني سب تباطؤ التنمية في مصر، موضحا أن القيادة السياسية كانت جادة جدا في الحد من ارتفاعات المباني.



وأشار إلى أن الدولة المصرية، تشهد طفرة عمرانية كبيرة، لافتا إلى أن ما تقوم به الدولة في مواجهة المخالفات أمر جيدا ولكنه غير مرضى للشارع المصري.



وشدد على أن الدولة تحتاج إلى حوار وطني حول منظومة العمران، مشيرا إلى أن بالإضافة إلى حوار شعبي لمواجهة المخالفات في البناء، موضحا أن منظومة العمران تحتاج إلى الحوار كما يحدث في مصر حاليا.



وناشد السجيني، الحكومة، بحوار عقاري على غرار الحوار الوطني، موضحا أن البيئة الآن مهيئة لإخراج قانون البناء الموحد.



