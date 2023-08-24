بوتين يُشيد بقائد فاجنر الروسية الراحل: "كان رجلاً موهوبًا"

أشاد الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، بقائد فاجنر الراحل "يفجيني بريجوجين"، قائلاً "كان رجلًا ذا مصير صعب ولكنه كان موهوبًا".

وأضاف بوتين: "فاجنر" ساهمت بشكل فعال في مكافحة النازية بأوكرانيا ولن ننسى هذا أبدا.

حادث تحطم الطائرة

وتابع الرئيس الروسي: لجنة التحقيق بدأت تحقيقا في حادث تحطم الطائرة، وسنكمله حتى النهاية.

وأردف: عرفت بريجوجين منذ فترة طويلة جدا، منذ بداية التسعينيات، لقد ارتكب أخطاء، ولكنه حقق نتائج ملموسة لنفسه وللقضية المشتركة.

وأكمل بوتين: كان رجل أعمال موهوبا ولم يعمل فقط في بلدنا، بل عمل خارج حدود بلدنا، وفي إفريقيا بشكل خاص وحقق نتائج.

وكانت هيئة الطيران المدني الروسية أفادت مساء الأربعاء بوجود عشرة أشخاص بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة التي تحطمت في مقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء، مشيرة إلى مصرعهم جميعهم.

وأكدت هيئة الطيران الروسية، تواجد بريجوجين، والرجل الثاني في مجموعة "فاجنر" دميتري أوتكين، على متن الطائرة.

وفتحت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي تحقيقا في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقا جنائيا في الحادث.