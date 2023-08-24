كيكة هشة بالسميد والبرتقال لضيافة المناسبات

كيكة هشة بالسميد والبرتقال من أطيب الكيكات الشهية والمنعشة بطعم البرتقال اللذيذ، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الحلويات الغربية لضيافة المناسبات.

كيكة هشة بالسميد والبرتقال

مقادير كيكة هشة بالسميد والبرتقال

- البرتقال : 2 حبة

- سكر البودرة : كوب وربع

- طحين : ثلاث أرباع الكوب

- لوز : ثلاث أرباع الكوب (محمص ومطحون)

- السميد : ثلاث أرباع الكوب (ناعم)

- البيض : 4 حبات

- الزبدة : 140 غرام

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة ونصف

- صودا الخبز : ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

كيكة هشة بالسميد والبرتقال

طريقة التحضير

ضعي حبات البرتقال في وعاء ماء حتى تغلي لمدة ساعة ثم قشري البرتقال وضعيه بخلاط الطعام حتى يغدو هريساً, ثم اتركيه ليبرد تماماً.

اخفقي الزبدة والفانيليا والسكر بالخلاط الكهربائي بدون البرتقال، ثم أضيفي البيض الواحدة تلو الأخرى.

أضيفي المقادير الجافة حتى تندمج تماماً ثم أضيفي البرتقال وحركي حتى تمام الدمج، ثم اسكبي الخليط في قالب الكيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالطحين.

أدخلي الصينية في فرن محمى مسبقاً على حرارة 170 درجة مئوية لمدة 55 دقيقة ثم اتركي الكيك حتى يبرد ثم قدميه.