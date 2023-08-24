بينهم شقيقين.. السجن المؤبد لـ4 أشخاص أنهوا حياة ابن عمهم

قضت محكمة جنايات الدائرة 13 بأسيوط، بالسجن المؤبد بحق أربعة أشخاص، بينهم شقيقان، لارتكابهم جريمة قتل ابن عمهم وإصابة شقيقته بسبب خلافات عائلية في مركز الغنايم بأسيوط. صدر الحكم برئاسة وزير الخارجية حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، ومشاركة المستشارين محمد عبد الحميد الزري وحازم شوقي عقيل رئيس المحكمة وأمانة السر، بواسطة صلاح تمام محمد وأحمد عبد العال.

تعود تفاصيل القضية رقم 5770 لسنة 2020 لتلقي مركز الغنايم في أسيوط شكوى بوقوع شجار مسلح بين أفراد عائلة "العواشير" في مركز الغنايم، وأسفر الحادث عن وفاة وإصابة أشخاص من العائلة. سارع الرائد علي جلال، رئيس مباحث مركز شرطة الغنايم، وقوة أمنية إلى مكان الحادث للتحقيق فيه.

وبعد التحقيق والمعاينة، اتضح أن هناك اشتباكًا بالأسلحة النارية بين مجموعة من العائلة، تتكون من "كامل ج. أ" وشقيقه "كمال ج. أ" وإبراهيم ح. أ" وفتحي ج. أ"، الذي تم اعتباره ضحية في القضية. جرى تنفيذ إجراءات اعتقال المتهمين الأول والثالث على يد الرائد علي جلال.

وفي تفاصيل الجريمة، حضرت الضحية وشقيقه إلى مكان محدد على أحد الطرق السريعة، حيث كان المتهمون بانتظارهم، وعند اعتقالهما، استقلا سيارة يقودها صاحبان المتهمين وأوقفوا سيرهما، ثم أطلقوا النار عليهما، مما أدى إلى وفاة الضحية الأول وإصابة الضحية الثانية.

قضت دائرة الجنايات في أسيوط بالسجن المؤبد على المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع، وكذلك إلزامهم بدفع تكاليف المحاكمة. وتستمر الجهود الأمنية والقضائية في مساعدة عائلة الضحية وتأمين العدالة لها.