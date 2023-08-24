مؤشر السوق العام لبورصة قطر يغلق مرتفعًا

سجل مؤشر السوق العام لبورصة قطر، ارتفاعًا في ختام تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس، مرتفع بنحو 32.33 نقطة، أي بنسبة 0.31 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10364.71 نقطة.

وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 161 مليونا و489 ألفا و453 سهما، بقيمة 385 مليونا و565 ألفا و74.522 ريال، نتيجة تنفيذ 17263 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.

بورصة البحرين

فيما سجل مؤشر السوق العام لبورصة البحرين، تراجعًا في ختام تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس، عند مستوى 1,952.33 نقطة بانخفاض قدره 1.82 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 749.70 نقطة بانخفاض قدره 1.15 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و291 ألفًا و176 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 416 ألفًا و573 دينارًا تم تنفيذها من خلال 48 صفقة.

مؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات العرب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 6.2 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.239.4 تريليون جنيه

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 18208 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3702 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 5443 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات العربية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 20 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات 2.1 مليار جنيه.