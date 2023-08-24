حضري كرات الروبيان المقلية بخطوات سهلة وسريعة

كرات الروبيان المقلية لمقبلات من اشهي وصفات ساخنة فاخرة ومميزة محضرة بالروبيان، لذلك نقدم لكم طريقة عمل كرات الروبيان المقلية المقرمشة اللذيذة.

كرات الروبيان



مقادير كرات الروبيان المقلية

- الروبيان : 200 غم (منظف ومطحون)

- بقسماط : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الثوم : ربع ملعقة صغيرة (مطحون ومجفف)

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- بقسماط : كوب

- البيض : 2 حبة (مخفوق مع ملعقة كبيرة حليب)

- الزيت : غزير (للقلي)

كرات الروبيان

طريقة التحضير

اخلطي الروبيان المطحون مع الملح، والفلفل الأسود، والثوم، والبابريكا، والبقسماط جيداً حتى تتكون عجينة قابلة للتشكيل.

شكلي كرات من العجينة، وغمسيها بالبيض المخفوق مع الحليب، ثم بالبقسماط.

اقلي الكرات في زيت غزير حتى تتحمر وقدميها ساخنة