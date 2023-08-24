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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صبحي يشهد افتتاح تصفيات البطولة الافريقية للأندية أبطال الدوري لسيدات القدم

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال افريقيا، إفتتاح تصفيات البطولة الافريقية للأندية أبطال الدوري للسيدات لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، دينا الرفاعي، عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم،  سحر الهواري المشرف العام على كرة القدم النسائية المصرية، محمود الهمامي، سكرتير عام شمال افريقيا.

ويشارك في البطولة 4 فرق وهم: نادي وادي دجلة "ممثل مصر"، الجمعية النسائية بسوسة "ممثل تونس"، افاق جليزان "ممثل الجزائر"، سبورتينج كازابلانكا "ممثل المغرب".

واقيمت المباراة الافتتاحية بين فريقي افاق جليزان وسبورتينج كازابلانكا والتي انتهت بفوز الفريق المغربي بنتيجة 4-3 في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة.

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