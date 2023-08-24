وزير الرياضة يشهد افتتاح تصفيات البطولة الافريقية للأندية أبطال الدوري لسيدات القدم

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، والاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والأستاذ عبد الحكيم الشلماني، رئيس اتحاد شمال افريقيا، إفتتاح تصفيات البطولة الافريقية للأندية أبطال الدوري للسيدات لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري.

بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الاستاذة دينا الرفاعي، الاستاذ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، والاستاذة سحر الهواري المشرف العام على كرة القدم النسائية المصرية، والأستاذ محمود الهمامي، سكرتير عام شمال افريقيا.

ويشارك في البطولة 4 فرق وهم: نادي وادي دجلة "ممثل مصر"، الجمعية النسائية بسوسة "ممثل تونس"، افاق جليزان "ممثل الجزائر"، سبورتينج كازابلانكا "ممثل المغرب".

واقيمت المباراة الافتتاحية بين فريقي افاق جليزان وسبورتينج كازابلانكا والتي انتهت بفوز الفريق المغربي بنتيجة 4-3 في اللحظات الاخيرة من عمر المباراة.