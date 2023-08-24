تشيلسي يٌعلن التعاقد مع المهاجم البرازيلي ديفيد واشنطن

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي مساء اليوم الخميس ، تعاقده مع اللاعب البرازيلي الصاعد صاحب الـ 18 عام قادمًا من صفوف فريق سانتوس البرازيلي مقابل 16 مليون يورو ، وبفترة تعاقد تمتد حتى 2030 مع جود بندًا يقضي بالتجديد حال توصل الطرفان إلى اتفاق.





وفي هذا الصدد أكد الصحفي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات الأوروبي، أن صفقة ديفيد واشنطن تقدر قيمتها بـ 16 مليون يورو إلى جانب 4 ملايين يورو كمتغيرات في قيمة الصفقة.

تشيلسي الأكثر إنفاقًا ..

على صعيد متصل تصدر نادي تشيلسي قائمة أكثر الأندية العالمية إنفاقًا بالدوري الإنجليزي خلال أخر 3 فترات قيد، بعد أن اقتربت إنفاقات تشيلسي على الصفقات خلال مدة الـ 14 شهرًا الماضية، من حاجز المليار يورو، بفضل أموال مالكه الجديد الملياردير الأمريكي "تود بويلي".

وأكدت في هذا الصدد صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "البلوز" أنفق ما يقارب مليار يورو على 23 صفقة منذ فترة الانتقالات الصيفيةفي العام الماضي وحتى الآن، بما يمثل 3 فترات انتقال.

ورغم هذه الصفقات والإنفاقات الضخمة إلا أن تشيلسي لم يحقق الظهور بشكل جيد مع انطلاقة منافسات الموسم الجديد، بعدما سقوطه في فخ التعادل خلال لقاء المرحلة الأولى أمام ليفربول بهدف لمثله، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، ثم الخسارة بثلاثة أهداف لواحد، أمام وست هام يونايتد، في الجولة الثانية ليبقى في المركز الـ14 مؤقتا بنقطة وحيدة.

ولم تكن بداية الأرقام الكارثية للفريق السماوي هذا الموسم فقط بل هي محصلة وامتداد من العام الماضي، حيث أنه لم يحقق الفوز في خلال آخر 31 مباراة له بالبريميرليغ، سوي في 5 انتصارات فقط.