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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة تعلق على قصف المنطقة الحدودية الروسية

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أكدت روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء قصف المنطقة الحدودية الروسية وضربات الطائرات المسيرة على مدن البلاد.

وشددت ديكارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن، على أن مثل هذه الأعمال ضد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي.

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الضربات على البنية التحتية

وفي وقت سابق، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمم المتحدة تعارض الضربات على البنية التحتية المدنية وتريد وقفها فورا.

جاءت تصريحات حق، تعليقا على هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على العاصمة الروسية موسكو.

وقال حق، في إفادة صحفية: "ليس لدينا معلومات مباشرة حول الهجوم.. ولكن من الواضح أننا ضد أي هجمات على الأهداف المدنية، أينما نفذت. على سبيل المثال، إذا كانت هناك ضربة على أهداف مدنية في موسكو، فإننا نعارضها ونريد أن تتوقف".

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