الرئيس الأمريكي يُعاقب روسيا تزامنًا مع عيد استقلال أوكرانيا

قرر الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، فرض عقوبات جديدة على روسيا تزامنًا مع عيد استقلال أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الخميس.

ونشر البيت الأبيض على الموقع الالكتروني بيان بايدن الذي جاء فيه: "اليوم نعلن عن عقوبات جديدة لمحاسبة المسؤولين عن التهجير القسري والترحيل والمطالبة بعودة الأطفال الأوكرانيين إلى أسرهم".

تفاصيل العقوبات

ولم يذكر البيان تفاصيل العقوبات التي فرضت.

وهنأ بايدن كييف بعيد الاستقلال، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل "دعم أوكرانيا".

واتهم الجانب الأوكراني روسيا مرارا باختطاف الأطفال ونقلهم إلى أراضيه.

وأكدت السفارة الروسية لدى واشنطن، أن الجانب الروسي يرفض المعلومات المضللة التي تنشرها الولايات المتحدة حول موضوع الأطفال في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة.

وشددت السفارة على أن "وحشية نظام كييف تخطت كل الحدود. على سبيل المثال، في إحدى المدارس في مدينة ليسيتشانسك التابعة لجمهورية لوغانسك، أقام النازيون الجدد الأوكرانيون "غرفة تعذيب" حقيقية للأطفال. وهناك تم تصوير وقائع تعذيب الأطفال".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الأطفال الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من مناطق القتال والمتواجدين على الأراضي الروسية يمكنهم العودة إلى أهاليهم في حال طلب أهلهم ذلك.