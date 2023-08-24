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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

موعد عرض مسرحية "عفاريت المتحف"

عفاريت المتحف
عفاريت المتحف

يشهد مسرح جراند طيبة في السادسة والنصف مساء الجمعة المقبل، تقديم العرض المسرحي "عفاريت المتحف" لفرقة صندوق الدنيا الذي يتكون جميع أعضائه من السيدات .

عرض "عفاريت المتحف" من تأليف وإخراج مروة فؤاد الشهيرة بماريونيتا، ويشارك في بطولة العرض، رحاب علي وجنة عبدالرحمن ومروة عبدالرحمن وسارة عصام وجوهرة عيد وجهاد حمدي.

عفاريت المتحف

 ويدور العرض في إطار كوميدي كوميدي رومانسي إستعرضي حول مجموعة من التماثيل لملكات الجن في أحد المتاحف، ويقع أحد التماثيل في حب "مالك" المخرج المغمور وفي مقابل نجاح قصة الحب يجب أن تتحول لإنسانة وأن تكون له مثل خاتم سليمان لتحقيق كل ما يريد.