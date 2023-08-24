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الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

الدولار يتراجع بعد بيانات ضعيفة قبل اجتماع "جاكسون هول"

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعًا مقابل العملات الآسيوية، خلال تعاملات اليوم الخميس 24 أغسطس، بعد أن ألقت بيانات اقتصادية عالمية جاءت أقل من المتوقع بظلالها على التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة ودفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية للانخفاض قبيل الاجتماع في جاكسون هول لمحافظي البنوك المركزية الكبرى.

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وقفز الدولار الأسترالي 0.9 بالمئة، الأربعاء، بعد أن جاءت بيانات مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة أقل من التوقعات.

وحافظ على تلك المكاسب، الخميس، وكذلك فعل الدولار النيوزيلندي وفي أغلب الأحيان الين الياباني وعملات الأسواق الناشئة في آسيا.

وأظهرت بيانات شهر أغسطس التي صدرت، الأربعاء، أن نمو النشاط التجاري في الولايات المتحدة كان الأضعف منذ فبراير إذ يبدو أن الاقتصاد بدأ يدخل في مرحلة الركود.

وأظهرت استطلاعات أن إنتاج الصناعات التحويلية في أوروبا استمر في الانكماش وتراجع نشاط الخدمات ليستقر اليورو عند 1.0866 دولار في آسيا.

ولا يزال مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، مرتفعا خلال الشهر لكنه انخفض بنحو 0.2 بالمئة، الأربعاء، واستقر عند 103.39 خلال التعاملات الآسيوية.

وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5968 دولار، وكذلك الين إلى 145.17 مقابل الدولار، وحقق اليوان الصيني مكاسب متواضعة مع انتعاش الأسهم الصينية ليصل إلى 7.2690 للدولار.

أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري 

الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

اليورو شراء 33.3914 جنيه، والبيع 33.5494 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 39.074 جنيه، والبيع 39.2721 جنيه.

الدولار‏ ‏ ‏الكندي‏ شراء 22.7222 جنيه، والبيع 22.8282 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4798 جنيه، والبيع 4.501 جنيه.

الكرون النرويجي شراء 2.8991 جنيه، والبيع 2.917 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.813 جنيه، والبيع 2.8296 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 35.0148 جنيه، والبيع 35.1928 جنيه.

الين اليباني‏ شراء 21.1981 جنيه، والبيع 21.3332 جنيه.

الدولار ‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.8891 جنيه، والبيع 20.0155 جنيه.

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