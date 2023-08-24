وفاة أحد المصابين في مشاجرة أرمنت جنوب الأقصر

سادت حالة من الحزن، في مدينة أرمنت جنوبي غرب الأقصر، عقب وفاة شاب متأثرًا بإصابته فى مشاجرة بالأسلحة النارية حدثت أمس.

وقال شهود عيان، إن الشاب أحمد جمال، متزوج ولديه طفلة عمرها عامين، وكان ينتظر مولود آخر، فيما تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة الشاب فقيد مدينة أرمنت، ودعا الجميع تلاشي الشحونات والغضب الذي يؤرق أمن وسلام الأشخاص، داعين لوأد الفتنة والمصالحة بين المتخاصمين.

وكان أربعة أصيبوا بطلقات نارية، إثر وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بجزيرة أرمنت الحيط؛ لخلافات بينهم، وتم نقلهم إلى مستشفى أرمنت التخصصي، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين اهالي بجزيرة أرمنت الحيط، مما أسفر عنه إصابة كل من "أحمد.ج" 43 عاماً، و"على.ف" 40 عاماً، و"محمود.ع" 30 عاماً، و"سليمان.ع" 27 عاماً.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى أرمنت التخصصى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت جهات الاختصاص التحقيق.

في ذات السياق، كان شاب ثلاثيني لقي مصرعه، طعنا بآلة حادة، إثر مشاجرة نشبت مع آخرين بالغردقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تعود التفاصيل بحسب أهالى مدينة أرمنت إلى تلقيهم نبأ مصرع أحد شاب المدينة، يدعى أحمد ع.ا" و يبلغ من العمر 26 عاما، طعنا بآلة حادة في الصدر، إثر مشاجرة بينه وبين آخرين بالغردقة، وتم على الفور نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بالغردقة، لانتداب الطبيب الشرعي واستخراج تصريح بالدفن، وتمهيدًا لنقل جثة الشاب إلى بلدته لدفنه بمسقط رأسه.