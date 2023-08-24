الدوري السعودي.. الوحدة يتقدم على الطائي في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق الوحدة على نظيره الطائي، بهدف دون رد، فى المواجهة التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري السعودي.

أحرز هدف فريق الوحدة اللاعب فيصل فجر، فى الدقيقة 34 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة لينتهى الشوط الأول بهدف نظيف.

ويحتل فريق الوحدة المركز التاسع فى ترتيب جدول المسابقة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي الطائي فى المركز الـ 11 برصيد 3 نقاط بفارق الأهدف.

يدخل الوحدة ونظيره الطائي مباراة اليوم بعد خوض مباراتين لكلا منهما فتمكن كل فريق من تحقيق الفوز فى مباراة واحدة وتلقى الهزيمة فى أخري.

تشكيل الوحدة

الوحدة السعودي

تشكيل الطائي