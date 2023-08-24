أوكرانيا تنفي تورطها في تحطم طائرة قائد فاغنر.. وبولندا تحذر من المستقبل

نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء، عن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قوله، اليوم الخميس، إن بلاده ليست متورطة في تحطم طائرة كانت تقل يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.

ونقلت الوكالة عن زيلينسكي قوله للصحفيين: ليس لنا أي علاقة بهذا الأمر. الجميع يعي من له علاقة بذلك.

وقالت السلطات الروسية، إن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين موجود على قائمة ركاب طائرة خاصة تحطمت مساء اليوم الأربعاء، شمالي موسكو ولم ينج منها أحد مما أثار خوف حلفائه من احتمال مقتله.

في السياق ذاته، قال ماتيوش مورافيتسكي رئيس وزراء بولندا، إنه يتوقع أن تشكل مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الآن تهديدًا أكبر إذ ستصبح تحت سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد افتراض وفاة مؤسسها يفغيني بريغوجين.

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي: أصبحت مجموعة فاغنر تحت قيادة بوتين. لندع الجميع يجيبون على السؤال بأنفسهم – هل سيكون الخطر أكبر أم أقل؟ بالنسبة لي، هذا سؤال بلاغي.