مصطفى بكري يكشف عن 5 أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن 5 أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية، قائلا: إن هناك تأكيدات على إجراء الانتخابات في أجواء من النزاهة، ومن بين الأسماء التي أعلنت نيتها الترشح حتى الآن المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وأحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق، وأحمد الفضالي رئيس حزب السلام، إضافة إلى الرئيس السيسي، لكن الترشيح مرتبط بحصول كل عضو على التوكيلات المطلوبة سواء من نواب البرلمان أو المواطنين.

الانضمام إلى البريكس

وتابع مصطفى بكري، خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: سيتم الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية خلال فترة وجيزة ، وفي تقديري إنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالعملية الانتخابية، والتي تشمل شروط الترشيح والإشراف القضائي والمراقبة على سير العملية الانتخابية، والتصاريح الإعلامية، ومتابعة العملية الانتخابية من البداية حتى الإعلان عن النتائج.

وواصل بكري «الرئيس السيسي مستهدفا من الداخل والخارج، من بعض العناصر التي لا تعرف الدستور، وتستغل بعض الأحداث وتتهم الدولة زيفا بعدم النزاهة»، معلقا «من رأيي أي حاجة تحصل لازم نطلع بيان، معندناش حاجة نخجل منها، قولوا للناس الحقيقة، أي حادث يحصل المفروض الدولة تعبر عن رأيها وتفسر ما حدث، يجب أن يكون هناك ردود على الشائعات».



وأوضح أن الانضمام للبريكس خطوة مهمة وشجاعة وسيخفف من العبء الدولاري في عمليات التصدير، مضيفا «البريكس خطوة مهمة وستكون هناك خطوات جادة ومهمة لتخفيف الأعباء عن المصريين».

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