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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيفا يُعلن فتح تحقيق مع رئيس الاتحاد الإسباني على خلفية القبلات المثيرة

لويس روبياليس
لويس روبياليس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس فتح تحقيق مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم من قبل اللجنة التأديبية التابعة للفيفا، على خلفية احتفالاته مع لاعبات منتخب بلاده بطريقة غير لائقة عقب تتويجهن بلقب كأس العالم.
 

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رئيس وزراء إسبانيا يُعلق على "قبلات" رئيس الاتحاد للاعبات


واختص رئيس الاتحاد الإسباني لاعبة منتخب السيدات جينيفر هيرموسو باحتفال خاص ، أثار جدلًا واسعًا بعد تقبيلها بطريقة مثيرة خلال مراسم تسلم الميداليات وكأس البطولة.

ولم يفصح الفيفا حتى الآن عن العقوبة المتوقعة على رئيس الاتحاد، لكنه أكد أن التحقيق سيكشف الملابسات كل في الأمر.

اعتذار رئيس الاتحاد..

وفي اعتذاره عن الواقعة، أكد رئيس الاتحاد خلال وقت سابق بعد مراسم التتويج أن الفعل لم ينجم عن مشاعر عاطفية تجاه اللاعبة بشخصها ، وإنما جاء نتيجة فرحة كبيرة بالانتصار وحصد اللقب التاريخي، معترفًا بارتكابه خطأ كبير، ومطالبًا بالتماس العذر.
 

وهاجمت صحف الإسبانية رئيس الاتحاد، بعد أن منح اللاعبة جيني هيرموس احتفالاً خاصًا مثيرًا للجدل عن باقي اللاعبات جعله محط أنظار العالم، متهمة أياه بتعمد الاعتداء الجنسي.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أنه في تطور جديد بشأن تلك الواقعة، قام رئيس الاتحاد بطلب من اللاعبة الظهور أمام الإعلام وتوضيح الأمور، لكن المفاجأة حسبما أوردت التقارير تمثلت في رفض اللاعبة طلبه لتضعه في مأزق كبير.
 

واستضافت أستراليا ونيوزيلندا فعاليات بطولة  كأس العالم للسيداتwoman world cup 2023  في ملف تنظيمي مشترك بينهما خلال الفترة من 20 يوليو الماضي حتى 20 أغسطس الجاري، وشهدت منافسات البطولة تواجد 32 منتخبًا بدلًا من 24 منتخبًا، خلال النسخة السابقة للبطولة والتي أقيمت خلال 2019.

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