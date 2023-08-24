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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مفاجأة.. قناة مجانية تنقل مباراتين في الدوري السعودي اليوم

الهلال والرائد في
الهلال والرائد في الدوري السعودي

أعلنت قناة"  "، البرازيلية، عن إذاعة مباراتي الهلال والرائد، بجانب اتحاد جدة والرياض، فى اطار الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 ـ 2024.

 

قناة GOAT البرازيلية 

ويواجه الاتحاد السعودي نظيره الرياض علي استاد الملك فيصل بن فهد، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

تشكيل الاتحاد السعودي لمباراة الرياض الليلة

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود – أحمد شراحيلي – عمر هوساوي – مدالله العليان

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – كورنادو

خط الوسط الهجومي: رومارينهو – جوتا

الهجوم: كريم بنزيما – عبدالرزاق حمدالله

وفى سياق متصل، تنطلق صافرة أحداث مباراة الهلال والرائد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.