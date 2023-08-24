فونفيدي.. القصة الخفية وراء إنهاء تيك توكر شهير حياته فجأة في ظروف غامضة

أفجع التيك توكر الشهير جو موشلينسكي الشهير بـ "فونفيدي" متابعيه، بإقدامه على الانتحار، ليرحل عن عالمنا عن عمر ناهز 32 عامًا، بعد مرور أيام قليلة على توديعه للجمهور من خلال مقطع فيديو مؤثر، نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بالتزامن مع تصريحات شقيقته بأنه يخوض معركة مريرة مع أمراض الصحة العقلية.

آخر كلمات التيك توكر فونفيدي قبل انتحاره بساعات

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أخبر فونفيدي متابعيه خلال مقطع الفيديو الذي حرص على توديعهم من خلاله ونشره تحت عنوان "كل هذا حب"، بأنه لا يريد أن يتذكره أحد، مشيرًا إلى أن أحد مخاوفه كانت مجرد التفكير في أنه مدمن مخدرات وكحول وتسبب في وضع عائلته في الجحيم.

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التيك توكر فونفيدي

وأضاف فونفيدي متأثرًا: "أريد أن يتذكرني الناس كمبدع، كمنشئ مقاطع فيديو جعلت الناس يضحكون، ومبدع موسيقى، أريد أيضًا أن يتذكرني الناس كمستشار المخيم الذي ساعد الأطفال على تكوين ذكريات سعيدة، أفضل ألا تتذكروني كمدمن على الكحول والمخدرات وضع عائلته في الجحيم".

التيك توكر فونفيدي

وأردف فونفيدي رسالته للجمهور: "لقد عشت حياة رائعة، يجب أن أزور الجانب الآخر من العالم، وقد كونت الكثير من الأصدقاء من جميع مناحي الحياة، ليس لدي ما أشكو منه، وليس لدي سوى السلام والحب لكل واحد منكم".

التيك توكر فونفيدي

شقيقة التيك توكر المُنتحر فونفيدي تحذر متابعيه من إهمال العلاج النفسي

في الوقت نفسه، حرصت شقيقته مارثا على توثيق حزنها من خلال مشاركة مجموعة صور لطفولته، وهي تشيد به، فيما وصفه أصدقاؤه بعد وفاته بأنه "عقل نادر"، حيث قامت بنشر لقطات على الإنترنت صرحت خلالها بأنه خسر معركته الطويلة مع المرض العقلي، لافتة أنها تود توعية معجبيه بشدة، بضرورة عدم الاستسلام للأمراض النفسية ومحاربتها ومحاولة علاجها بأي شكل من الأشكال حتى لا يلقون نفس مصير شقيقها الراحل فونفيدي.

شقيقة التيك توكر فونفيدي عبر فيسبوك

قصة التيك توكر العراقية مروة القيسي

ولعل واقعة انتحار فونفيدي تُذكرنا بحادث التيك توكر العراقية مروة القيسي التي لقت حتفها، بعدما ألقت بنفسها من مبنى مرتفع في القرية اللبنانية في أربيل، لتلفظ أنفاسها الأخيرة فورًا بعد سقوطها، ليتضح فيما بعد إنها كانت تعاني من أزمة نفسية حادة قبل إقدامها على الإنتحار، وفقًا لشهادة أهلها.