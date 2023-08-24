بيراميدز يواجه الجيش الرواندي في دور ال٣٢ من دوري الأبطال

تأهل فريق نادي الجيش الرواندي إلى دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا ليواجه نادي بيراميدز في المرحلة المقبلة.

ونجح الفريق الرواندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إيابا بهدفين دون مقابل بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل ١-١، علما بأن المباراتين أقيمتا في كيكاتي العاصمة الرواندية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة أحد يومي ٢٢ أو ٢٣ من نفس الشهر.

بيراميدز يبدأ فترة الاستعداد للموسم الجديد

بيراميدز يبدأ فترة الاستعداد للموسم الجديد

وكان فريق نادي بيراميدز قد بدأ تدريباته الأسبوع الماضي بملعب النادي بالدفاع الجوي استعدادا للموسم الجديد، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وشهد المران مشاركة السداسي المنضم حديثا لصفوف الفريق، مهند لاشين ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعي وكذلك الثنائي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، والكونغولي فيستون ماييلي.

كما شارك في التدريب العائدان من الإعارة محمود وادي وكريم الطيب، فيما تكتمل صفوف الفريق غدا بمشاركة الثلاثي محمود صابر والمغربي وليد الكرتي والجنوب أفريقي فخري لاكاي.

وشهد التدريب مشاركة محمد حمدي وكذلك عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأسامة جلال في المران الجماعي كاملا بعد التعافي تماما من الإصابة التي لحقت بهم في الموسم الماضي.

فحص طبي للاعبي بيراميدز

فحص طبي شامل للاعبي بيراميدز استعدادا لدوري الأبطال

وخضع لاعبو فريق نادي بيراميدز لفحوصات طبية شاملة استعدادا للموسم الجديد وتمهيدا للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة درري أبطال أفريقيا.

ويشترط الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية تقديم ملفات طبية شاملة لكل اللاعبين.

وخضع جميع اللاعبين للكشف الطبي الشامل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، للاطمئنان على سلامة الجميع.