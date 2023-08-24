رابعة الزيات ترفع شعار الأسود يليق بك

تنجذب الإعلامية رابعة الزيات اللازياء الراقية التي تتسم بالاحتشام والرقي في آن واحد مما جعلها محط أهتمام وإعجاب متابعيها إينما ظهرت.

وبدت رابعة الزيات بإطلالة جذابة ساحرة تتسم بالأناقة والاحتشام كالاميرات، حيث راتدت بدلة سوداء صممت بشكل ناعم، خالية من اي نقوش، عكست قوامها الممشوق ووزنها المثالي دون جرأة.

اما من الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر ناعمة متناغمة مع إطلالتها الجذابة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

رابعة الزيات



رابعة الزيات من مواليد 11 مايو 1973، إعلامية لبنانية، من مواليد مدينة صور، درست علم النفس في الجامعة اللبنانية.



تزوجت للمرة الأولى في سن مبكرة في جنوب إفريقيا وأنجبت ولديها كريم وعلي لكنها انفصلت عن زوجها لاحقا، تزوجت ثانية عام 2006 من الإعلامي زاهي وهبي ورزقت منه بولد وبنت (كنز ودالي).

مشوارها المهني



انطلاقتها في مجال الإعلام كانت عام 2002 من خلال قناة إن بي إن وقدمت فيها برامج منوعة عام 2010 أنشأت بالتعاون مع عدة شركاء مركزاً تجميلياً كبيراً «نيو يو» تحت إشراف أطباء مختصين يقومون بعلاجات طبية وتجميلية وصنفت ضمن قائمة أكثر مئة امرأة عربية إثارة في عام 2010، انتقلت عام 2011 إلى قناة الجديد وقدمت فيها نشرة الأخبار لفترة قصيرة لكنها تركتها لأنها لم تتأقلم ولم تجد نفسها فيه قدمت بعدها برامج فنية حتى عام 2016، وفي أغسطس 2018 انضمت لقناة لنا السورية في ديسمبر 2018 أصبحت الوجه الإعلاني لمجموعة Savanah

خلافها مع الإعلامية مي شدياق



عام 2011 استضافت الإعلامية مي شدياق و بادرتها بسؤال عن مي الإنسانة ومتى ستتخلى عن لقب الشهيدة الحية فأجابتها بأنها لا يمكن أن تنسى ما حصل معها، وبعدما تنقلنا بين عدة مواضيع سياسية طرحت مي سؤالا دينيا على ضيفتها تانيا قسيس، ولكن يبدو أن الجواب لم يقنعها، فبادرت إلى الانسحاب، فأوقفت التصوير وطلبت منها العزوف عن قرارها، لكنها رفضت، معتبرة أن ما حصل ضمن الحلقة هو خديعة ولا تتقبله» وردت «لست نادمة على استقبالي مي، ولكني مستغربة رد فعلها».