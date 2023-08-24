العسومي يترأس وفد برلماني رفيع المستوى لزيارة جمهورية الصين الشعبية

يتوجه السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة الصينية "بكين"، تلبيةً للدعوة الواردة من تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (رئيس برلمان جمهورية الصين الشعبية)، وذلك لإجراء مباحثات رسمية حول سبل تعزيز العلاقات العربية الصينية، خصوصًا على المستوى البرلماني.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات لوفد البرلمان العربي مع كبار المسؤولين في جمهورية الصين الشعبية، وتوقيع مذكرة تفاهم بين البرلمان العربي وبرلمان الصين، لوضع إطار مؤسس ومستدام للعلاقات البرلمانية العربية الصينية، التي تستند إلى الكثير من القواسم الثقافية والحضارية المشتركة، فضلًا عن الكثير من المصالح الاستراتيجية المتبادلة.

