إطلاق شاشة فيليبس Evnia 49M2C8900 مع لوحة QD OLED

أعلنت شركة "فيليبس" (Philips) عن إطلاق أحدث إصداراتها من شاشات Evnia والمخصصة بالكامل للألعاب الإلكترونية والتي تحمل اسم الطراز " Philips Evnia 49M2C8900 " والتي تنضم إلى سلسلة شاشاتها المتميزة "8000". حيث جاء تصميم الشاشة الجديدة ليناسب محبي الألعاب الذين يبحثون عن منتج جديد يمكنهم من خلاله الاستمتاع بالأداء سواء على مستوى ممارسة الألعاب الإلكترونية أو العمل، وتأتي الشاشة بمميزات متنوعة منها أبعاد الشاشة فائقة الاتساع 32:9 ومنفذ USB-C. وتعمل Evnia على تقديم علامة تجارية لشاشات الألعاب مخصصة للجميع، حيث قامت بإضافة جميع المواصفات المناسبة في "Philips Evnia 49M2C8900 " لتتناسب مع جميع أنواع الألعاب، مثل تقنية QD OLED لمرئيات عالية الجودة، ومعدل تحديث 240 هرتز للألعاب السريعة والواضحة، وتقنية Vesa ClearMR 13000 المعتمدة للألعاب الخالية من أي ضبابية، بالإضافة إلى نظام صوت DTS 30 وات للحصول على صوت استثنائي، وخاصية Ambiglow الحصرية لتضاف إلى تجربة مثيرة شاملة.

وضع مفهوم جديد للألعاب الإلكترونية الغامرة

واحدة من نقاط البيع الرئيسية للشاشة " Philips Evnia 49M2C8900" هى التجربة الغامرة والتي توفرها لمستخدميها بفضل مميزاتها مثل الإطار المنحني بدرجة تبلغ R1800 وخاصية Ambiglow إلى جانب الإضافات الجديدة مثل نظام صوت DTS حيث تنوي الشاشة " Philips Evnia 49M2C8900" لجذب انتباه جميع حواس اللاعبين، كما أن خاصية صوت DTS ينتج صوت 30 واط وهي ميزة جديدة لمجموعة Evnia 8000. وهي مصممة أيضًا لتضيف إلى تجربة Philips Evnia 49M2C8900 الغامرة صوت مذهل لتناسب كافة الألعاب الإلكترونية. ومع كل هذه الميزات، أصبح من السهل رؤية كيف تم تصميم هذه الشاشة لمساعدة عشاق الألعاب في الشعور الكامل بتجربة اللعب الخاصة بهم وامتلاكها.

جودة صورة حديثة وألعاب خالية من الضبابية

بالإضافة إلى التعمق، هناك جانب رئيسي آخر في "Philips Evnia 49M2C8900" وهى قوتها البصرية وذلك نظرًا لتصميمها والذي يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة لامثيل لها، وتأتي أيضًا بتقنية QD-OLED، وجودة تباين DQHD (5210×1440)، كما تعرض الشاشة ألوان بدرجة 10 بت مع درجة سطوع تصل إلى 450 شمعة ومن المؤكد أن " Philips Evnia 49M2C8900" ستوفر جودة صورة فائقة الوضوح والنقاء. بالإضافة إلى القوة البصرية لشاشة " Philips Evnia 49M2C8900" والمميزات التي تجعل المحتوى المعروض على الشاشة الجديدة تظهر بشكل واضح، فهى تحتوى أيضًا على مميزات مثل تقنية DisplayHDR ™️ True Black 400 والتي تم اختبارها من أجل جودة بصرية عالية الجودة وأيضًا شهادة "Vesa ClearMR 13000" للألعاب التي تم تقييمها والمؤكدة خلوها من الضبابية.

حاصلة على جوائز وتم تصميمها لجميع الاستخدامات اليومية

حصلت الشاشة "Philips Evnia 49M2C8900" على جوائز وتكريمات نظرًا لتصميمها الحديث. مثل جائزة reddot وجائزة iF Design لعام 2023، ونتيجة للجودة التقنية والتي تتميز بها " Philips Evnia 49M2C8900" وأداء الألعاب الغامر إلى فوزها بتلك الجوائز، ونظرًا لتلك الجودة الفائقة للشاشة "Philips Evnia 49M2C8900" تمت إضافة مميزات مثل مفتاح KVM MultiClient المتكامل، حامل VESA المتعدد، قاعدة Ergo المدمجة، وضع LowBlue إلى ترسانة تلك الشاشة للاستخدام اليومي. لذلك من خلال إعادة تعريف ماهية شاشة الألعاب عن طريق هذه المميزات اليومية، تعرض شاشة "Philips Evnia 49M2C8900" مدى قدرتها على التنوع لتكون شاشة منزلية عصرية ومفيدة بقدر ماهى للألعاب الإلكترونية عالية الجودة.