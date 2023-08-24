4 جامعات تُشارك بملتقي إعداد قادة الجمهورية الجديدة بجنوب الوادي

أعلنت جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، إنها ستنظم بالتعاون مع معهد إعداد القادة ملتقي إعداد قادة الجمهورية الجديدة، فى الفترة من 27 حتي 29 أغسطس الجاري، تحت شعار سفراء الجنوب.

أبرز الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي أهمية هذا الملتقى الذي يضم 200 طالبًا وطالبة من جامعات سوهاج وجنوب الوادي و الأقصر و اسوان.

وأشار إلى أهمية هذه الملتقيات في تنمية مهارات الطلاب و بناء شخصياتهم و تعد الجامعات بيوت خبرة لبناء قدرات الطلاب بجانب المؤهلات الدراسية.

وأضاف أن هذا الملتقى يهدف لبناء الوعي للطلاب من خلال الانشطة المتنوعة التي يقدمها ، وإعداد قادة قادرين على مواكبة المستجدات وفقا للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للجيل الرابع للجامعات في مصر حيث يأتي هذا النشاط الهام في اطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي اطلقتها وزارة التعليم العالي.

برنامج الملتقي

وأشار الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن برنامج الملتقى يتضمن العديد من المحاضرات تبدأ بجلسة افتتاحية بحضور رئيس جامعة جنوب الوادى ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومدير معهد اعداد القادة.

واستكمل أنه سيتم تنظيم عددا من المحاضرات منها محاضرة عن التوعية وأسس الأمن القومي المصري ومحاربة الفكر المتطرف ومحاضرة عن دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي لخدمة الجامعة والمجتمع ومحاضرة عن دور الانشطة الطلابية فى بناء شخصية الطالب الجامعي لخدمة الجامعة والمجتمع ومحاضرة عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار غير السوية ومحاضرة عن لائحة الاتحادات الطلابية فى بناء وعى الطالب المتقدم لانتخابات اتحاد الطلاب بالإضافة إلى ورش عمل ذاتية.

يذكر أن برنامج الملتقى يتضمن جولة تفقدية للمشروعات التنموية بمحافظة قنا وجولة نيلية للوفود المشاركة بالإضافة إلى حفل الختام الذى يحييه فريق كورال كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي.