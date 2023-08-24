beIN SPORTS تبث منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 5 أعوام إضافية

أعلنت beIN SPORTS، شبكة البث الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تمديد اتفاقية الحقوق الإعلامية الحصرية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس لخمسة أعوام إضافية، مما يجعلها المنصة الوحيدة المالكة لحقوق بث منافسات البطولة حتى عام 2027، والوجهة الحصرية لعشاق التنس في المنطقة لمشاهدة جميع منافسات بطولات الجراند سلام الكبرى.



وتمتلك شبكةSPORTS beIN الحقوق الحصرية لبث بطولة أمريكا المفتوحة للتنس منذ أكثر من عقد، مما يسلط الضوء على التزامها الراسخ بتعزيز حضور رياضة التنس للرجال والسيدات في جميع أنحاء المنطقة. وتواصل الاتفاقية الجديدة هذا المسار، حيث تمتد بين عامي 2023 و2027 وتشمل التغطية باللغتين العربية والإنجليزية، وتأتي في مرحلة تشهد اهتماماً غير مسبوق برياضة التنس على المستوى المحلي.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد محمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لـ beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "حقق التعاون بين beIN SPORTS وبطولة أمريكا المفتوحة للتنس نجاحاً لافتاً على مدى العقد الماضي، حيث تولينا بث عدد من أبرز مباريات التنس التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشهد المنطقة حالياً أعلى مستويات الاهتمام برياضة التنس في تاريخها، لذا يسرنا أن نحظى بحقوق البث الحصرية لخمسة أعوام إضافية. ويمنحنا الاستمرار في بث بطولات الجراند سلام الكبرى في المنطقة، فرصة لتقديم بعض من أكثر اللحظات الرياضية تميزاً لمشتركينا، بينما نتطلع لانطلاق بطولة مرموقة أخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري".



وقالت السيدة كريستين كوريو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في رابطة محترفي التنس الأمريكية: "قدمت بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وbeIN أروع عروض التنس لعشاق اللعبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مدار سنوات عديدة، ويسعدنا أن نمضي قدماً بهذه الشراكة. وفيما يتنافس نخبة نجوم العالم، بمن فيهم أنس جابر في بطولات الجراند سلام الكبرى، نتطلع إلى إثراء جمهور البطولة في مختلف أنحاء المنطقة لسنوات عديدة مقبلة".



وتنطلق نسخة البطولة لهذا العام بين 28 أغسطس و10 سبتمبر، حيث تتجه أنظار المشاهدين في المنطقة إلى قنواتbeIN SPORTS لمتابعة أداء النجمة التونسية أُنس جابر على أمل الظهور بمستوى يضاهي ما قدمته في بطولة ويمبلدون والوصول إلى المباراة النهائية من جديد على ملاعب فلاشنغ ميدوز في إطار سعيها المتواصل للظفر بأحد ألقاب البطولات الكبرى. وستكون جابر على موعد مع العديد من المواجهات القوية مع نجمات مثل المصنفة الأولى عالمياً إيغا شفيونتيك والثنائي الأمريكي جيسيكا بيجولا وكوكو جوف، فضلاً عن الفائزة ببطولة ويمبلدون لهذا العام ماركيتا فوندروسوفا.



وفي منافسات الرجال، يتطلع المصنف الأول عالمياً كارلوس ألكاراز ليكون أول لاعب تنس يحافظ على لقب بطولة أمريكا المفتوحة بعد روجر فيدرير في عام 2008. بينما يسعى نوفاك ديوكوفيتش، الفائز ثلاث مرات بكأس مركز بيلي جين كينغ الوطني للتنس، لتسجيل رقم غير مسبوق من خلال تحقيق اللقب 24 في بطولات الجراند سلام الكبرى. ومن ناحية أخرى، يبدو كل من دانييل ميدفيدف، المصنف الثالث عالمياً والفائز بلقب البطولة في نيويورك عام 2021، وأندري روبليف وكاسبر روود وغيرهم من اللاعبين المتألقين، عازمين على كتابة قصتهم الخاصة في تاريخ رياضة التنس.



ستبدأ التغطية الحصرية على beIN SPORTS من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة حتى الصباح الباكر كل يوم من أيام المبارايات، وتتوفر مع التعليق باللغة العربية على beIN SPORTS 5 (ملعب أرثر أش) و beIN SPORTS 6 (ملعب لويس ارمسترونج) والتعليق باللغة الإنجليزية علىbeIN SPORTS 7 (ملعب غراند ستاند)، مع بث لأفضل المباريات باللغة الإنجليزية كل يوم على.beIN SPORTS 2 ENGLISH



وسيكون المتابعون كذلك على موعد مع تعليقات وتحليلات معمّقة من خلال استوديوهات مخصصة تجمع خبراء التنس في beIN لتقييم أفضل النتائج وأداء اللاعبين ومشاركة أبرز مجريات ما وراء الكواليس. وستدير الحوارات أريج سليم مقدمة برامج beIN فيما يتبادل عادل الشطي، وكريم العلمي، وسليمة الصفار، وأنس العمراني، وفهد السعد، وغيرهم من لاعبي التنس المميزين التعليقات والتحليلات المدروسة والخبيرة. وستعمل beIN كذلك على تلبية احتياجات مشاهديها ومشتركيها من خلال عروض يومية حصرية تغطي أفضل المباريات ومراجعات للمنافسات وأفلام وثائقية تضم أكبر الأسماء في عالم التنس