رئيس مركز إطسا بالفيوم يتفقد مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

تفقد المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، عدد من مشروعات مبادرة حياة كريمة والجاري تنفيذها بمركز إطسا والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال.

جاء ذلك لمتابعة سير العمل بكافة المشروعات والتأكد من نسب التنفيذ بكافة المناطق المخدومة من تلك المشروعات، بحضور المهندس حاتم مصطفى مدير المكتب الفني بالمركز.

يأتي هذا في اطار توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة والوقوف على نسب وجودة التنفيذ وسرعة الانجاز، وتذليل المعوقات أمام الشركات المنفذة لتلك المشروعات.

وخلال جولته تفقد رئيس المركز أعمال انشاء حائط ساند على مجرى مائي من الجهة القبلية لطريق ابوالنور تادرس، بطول 200 متر وجاري استكمال مسافة 300 متر على مسافات متفرقة حتى كوبري تادرس.

وشدد رئيس المركز على المقاولون المنفذون للمشروعات على الكفاءة الفنية والانشائية للحائط الساند ومراعاة استدامة كفاءته.

رئيس مدينة إطسا يتفقد المجمع الخدمي بشدموه استعدادا لدخوله الخدمة

كما تفقد رئيس مركز ومدينة إطسا يرافقه مهندسي جهاز المشروعات التابع لوزارة الإسكان ومهندسي دار الهندسة التابع لمجلس الوزراء والشركة المنفذة ومنسق حياة كريمة بالمركز ورئيس الوحدة المحلية بشدموه، المجمع الخدمي بقرية شدموه، المقام على مساحة 450 متر من 3 طوابق بإجمال مساحة 1350 متر، ويضم وحدة محلية ومكتب تموين وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد وآخر للتضامن الاجتماعي ومركز تكنولوجي، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبني نحو 9,2 مليون جنيه.

جاءت الجولة لمعاينة وفحص تجهيزات المجمع الخدمي واستلامه استلام ابتدائي استعدادا للتسليم النهائي ودخوله الخدمة في اقرب وقت ممكن، في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات، فضلاً عن توفير مشروعات تنموية خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تسعى لإحداث تنمية حقيقية تمس المواطن في محل إقامته، فضلاً عن رفع كفاءة البنية التحتية لشبكات المرافق، كما أنها تقتحم مشكلات مزمنة نعانيها منذ سنوات طويلة.

الجدير بالذكر أنه تم إنشاء عدد 12 مجمع خدمي بدائرة مركز إطسا وفق نموذج موحد على أن يضم المجمع الخدمي مركزا تكنولوجيا ووحدة محلية ومكتب بريد ومكتب تموين ووحدة للتضامن الاجتماعي ومكتب للشهر العقاري.

وأكد رئيس المركز، أن جولة اليوم تأتي في إطار سلسلة من الجولات الميدانية لتفقد ومتابعة سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا ، للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال وإيجاد حلول عاجلة للمعوقات التي قد تواجه التنفيذ.