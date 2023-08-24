كلينيدو للتكنولوجيا الطبية تصعد إلى نهائيات برنامج الفرصة

نجحت شركة "كلينيدو" الناشئة في قطاع التكنولوجيا الطبية، في الفوز في نصف النهائيات والصعود الي النهائيات بالموسم الثاني من برنامج "الفرصة" لدعم الشركات الناشئة الذي تقدمة الاعلامية لميس الحديدي



وخلال تنافسات النصف نهائي للبرنامج حققت كليندو الفوز علي ٣ شركات وحصدت جائزة بقيمة 250 الف جنيها ، كما تم اختيارها من ضمن أفضل ٣٠ شركة ناشئة في مصر بعد حصول مشروعها المقدم في البرنامج علي أعلي نسبة تصويت من لجنة التحكيم .



وتعقيبا علي نجاحات كليندو في مراحل تنافس برنامج الفرصة قال مينا شوقى، الرئيس التنفيذي "سعداء بالفوز في المسابقة وسعادتنا اكبر نظرا لقوة الشركات المنافسة رغم المرور بالعديد من التحديات، وهدفنا دائما النهوض بالقطاع الطبي في مصر عن طريق تطبيق حلولنا التكنولوجية لمساعدة وتلبية احتياجات المرضي" .



وأشار شوقي الي أن "كلينيدو" هي شركة ناشئة مختصة بتقديم حلول تكنولوجية للقطاع الطبي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهدف الي أن تكون رفيق الرعاية الصحية للمرضى عن طريق حل المشاكل التي تواجههم خلال رحلتهم الصحية، حيث تستخدم كلينيدو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمساعدة المريض في الوصول لأنسب تخصص وأنسب دكتور بناءا على أعراضه المرضية كما تهتم أيضا بالجانب التوعوي للمريض عن طريق متابعته بمواضيع ومقالات طبية مناسبة لحالته، وكل هذا يستطيع أن يحصل عليه المريض باستخدام صوته فقط لتكون تجربة الرعاية الصحية متميزة و مناسبة لكل مريض.



ومن الجدير بالذكر ان شركة "كليندو" هي شركة مصرية أسسها في أسيوط بواسطة (وائل سليمان - مينا شوقي - هيثم عصام) عام 2020 مع بداية تفاقم أزمة "كوفيد ١٩" وبالرغم من ذلك نجحت في الحصول على تمويل كبير مكنهم من الوصول إلي اكثر من ٩٠٠٠ فرد من مقدمي الرعاية الصحية في مصر منذ انشائها، وخدمت الشركة أكثر من ٣٥٠ ألف مريض خلال ٣ سنوات فقط من انشائها.