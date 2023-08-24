انهيار مبنى في العاصمة النيجيرية يخلف قتيلين

قال مسؤولو الطوارئ، إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين، يوم الخميس، بعد انهيار مبنى في العاصمة النيجيرية أسفر عن مقتل شخصين بينما يخشى أن يكون كثيرون آخرون محاصرين.

وقال شهود، إن المبنى المكون من طابقين في حي غاركي المكتظ بالسكان في العاصمة أبوجا انهار خلال هطول أمطار غزيرة في وقت متأخر من يوم الأربعاء، كان بمثابة مركز تسوق ومبنى سكني ويعتقد أن بعض المحاصرين كانوا من المتسوقين.

وأضافت نكيشي عيسى، المتحدثة باسم الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في المدينة، إن 37 شخصا انتشلوا أحياء حتى الآن من تحت الأنقاض.

وأوضحت أن جهود الإنقاذ ستستمر حتى يتم البحث عن الأنقاض، استخدمت الطواقم حفارة وجرافة لإزالة الأنقاض بحثا عن ناجين.

وهتف حشد كبير من الناس الذين تجمعوا في الشارع حيث كان المبنى قائما بينما كانت الطواقم تسحب الناجين. وانتظر آخرون أخبارا عن أقاربهم المفقودين.

نجا صموئيل جافيت بأعجوبة من الانهيار بعد دخوله المبنى لشراء المشروبات، قال جافيت: “اشترينا المشروبات وغادرنا ، لم يكن الأمر يصل إلى 30 دقيقة وحدث ذلك”، كان الناس هناك، كل هذه الأماكن، الناس يعيشون هنا".

وأصبحت انهيارات المباني متفشية في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان مع تسجيل أكثر من عشرة من هذه الإخفاقات في العام الماضي ، بما في ذلك في وقت سابق من أغسطس عندما انهار مسجد في ولاية كادونا الشمالية الغربية ، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وكثيرا ما تلقي السلطات باللوم في مثل هذه الكوارث على فشل المسؤولين في تطبيق لوائح سلامة المباني وسوء الصيانة.