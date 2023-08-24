الرياض السعودي على موعد مع مواجهة تاريخية أمام الاتحاد

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد ، مساء اليوم الخميس مواجهة الاتحاد السعودي أمام الرياض والتي تأتي لحساب منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.





ويخوض فريق الاتحاد لقاء الليلة محتلاً المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط ، بينما يأتي الرياض ثامنًا بعد تحقيق فوز وتعادل.

وتحمل هذه المواجهة طابعًا تاريخيًا لفريق الرياض ، حيث أنه يلاقي الاتحاد للمرة الأولى تحت مسمى دوري المحترفين ، وذلك بعد مشاركة الرياض في دوري القسم الثاني السعودي لفترة دامت 18 عامًا.

تاريخ المواجهات ..

وعلى صعيد تاريخ المواجهات بين الفريقين تحت مسمى الدوري السعودي قبل تطبيق دوري المحترفين ، استطاع فريق الاتحاد تحقيق الفوز خلال 28 مواجهة، مقابل تحقيق فريق الرياض 8 انتصارات.

بينما حسمت نتيجة التعادل 8 مواجهات بين الفريقين.

أما على صعيد منافسات كأس الملك السعودي ، تمكن فريق الاتحاد من الفوز خلال جميع اللقاءات السابقة خلال الأعوام القليلة الماضية.



على صعيد آخر ، أشارت تقارير إنجليزية ، إلى أن الاتحاد السعودى أغرى إدارة الاتحاد بمنحهم 100 مليون يورو ، مقابل منح الضوء الأخضر لرحيل صلاح ، خلاف قيمة تعاقد صلاح مع الفريق السعودي حال نجاحها والمقدرة بـ 200 مليون يورو لفترة 3 مواسم ، في صفقة تصنف بالتاريخية حال نجاحها.

كان ليفربول قد أعلن رفضه لعرض الاتحاد المبدئي لضم صلاح ، وأشارت إلى أنه غير قابل للمناقشة.



ويسيطر الغموض حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح الإنجليزي، بعد المفاوضات القوية التي حدثت من قبل اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كانت تقارير صحفية سعودية ، قد شددت الساعات الماضية على أن صفقة محمد صلاح أصبحت مطلب جماهيري من قبل عشاق اتحاد جدة، بعدما تعاقدت الإدارة مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.