تم متابعة أعمال موقف العتالين ومنطقة التحويلة في حي السلام بمدينة ديروط فى محافظة أسيوط، بناءً على توجيهات محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط إذ تم تخصيص جهود واسعة لضمان توفير وتحسين خدمات النقل للمواطنين في المدينة.

تأتي هذه الجهود في ظل التزام الحكومة الوطنية بتنفيذ المشروع القومي لإنشاء مجموعة قناطر ديرتوط الجديدة، المهمة التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة وتحسين الراحة والسلامة للمواطنين.

تم توفير ميكروباصات لنقل المواطنين، وذلك لتسهيل تنقلهم وضمان وصولهم إلى أماكن العمل والمدارس وغيرها من الأماكن ذات الأهمية في المدينة. يأتي هذا الإجراء استجابةً لاحتياجات المواطنين في الحصول على خدمات النقل الموثوقة والمريحة.

وبحضور الفريق، تابع مدير الإشغالات وفريق العمل تطور أعمال مشروع المجموعة الجديدة من قنوات ديرتوط، وتم ضبط الخطط والجداول الزمنية لإنجاز المشروع بأعلى جودة ممكنة وفي أقرب وقت ممكن.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام سلطات المدينة بتحسين حياة سكان ديرتوط، وتطوير البيئة المحلية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للنقل وتحسين الخدمات العامة.

ومن المتوقع أن تكون هذه الجهود بمثابة تحسينات كبيرة في البنية التحتية للنقل في مدينة ديرتوط، وستحقق راحة وسلامة أفضل للمواطنين وتعزز التنمية المستدامة في المنطقة.

رئيس "محلية ديروط" يتابع أعمال موقف العتالين ومنطقة التحويلة في حي السلام

رئيس "محلية ديروط" يتابع أعمال موقف العتالين ومنطقة التحويلة في حي السلام

رئيس "محلية ديروط" يتابع أعمال موقف العتالين ومنطقة التحويلة في حي السلام

رئيس "محلية ديروط" يتابع أعمال موقف العتالين ومنطقة التحويلة في حي السلام