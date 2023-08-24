صبحي يبحث مع رئيس اتحاد الشطرنج استعدادات استضافة بطولة العالم بشرم الشيخ

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، آخر استعدادت استضافة مصر لبطولة العالم للشطرنج بمدينة شرم الشيخ.

واستقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مكتبه بمركز التعليم المدني بالجزيرة ، الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، بحضور اللواء يوسف وصال نائب رئيس الاتحاد .

وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه لاتحاد الشطرنج في استضافة بطولة العالم للناشئين في شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر المقبل وبطولة أفريقيا للناشئين في القاهرة في بداية شهر سبتمبر المقبل.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على تقديم دعم مالي بقيمة نصف مليون جنيه لاتحاد الشطرنج لتنظيم هذه البطولات في أفضل صورة ممكنة تليق بسمعة ومكانة مصر التي اكتسبتها في استضافة وتنظيم كبرى البطولات القارية والعالمية.

بطولة العالم للشباب في الشطرنج

وتقام بطولة FIDE العالمية للشطرنج للشباب في مركز المؤتمرات الدولي بمدينة شرم الشيخ والذي استضاف بنجاح المؤتمر العالمي لتغير المناخ COP 27 في عام 2022.