تكثيف الجهود لرفع الاشغالات من شوارع حي شرق أسيوط

نفذ حي شرق أسيوط، حملة نظافة في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع الاشغالات في المنطقة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط

وأسفرت الحملة عن رفع الاشغالات من الشوارع في الحي، وتجرى حاليًا جهود مكثفة لمواصلة هذا العمل خلال الفترة القادمة، وتستهدف هذه الجهود مكافحة كل المخالفات وتطبيق القانون.

وأكد عبداللطيف عبدالمنعم رئيس الحي، على ضرورة استمرار الجهود لضمان بقاء المناطق الحضرية نظيفة وخالية من الاشغالات، مشددًا على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمواطنين في هذا الصدد.

وشجع المحافظ أيضًا على دور المواطنين في المحافظة على النظافة العامة واتباع سلوكيات صحية تعزز سلامة البيئة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المنطقة. وتهدف إلى تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وتوفير طرق سهلة وآمنة للتنقل والعيش

ومن المتوقع أن تستمر الجهود الحالية في المحافظة على نظافة وجمال الحي، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والمواطنين. وتأمل السلطات المحلية في أن تكون هذه الحملة مثالًا يحتذى به لتحقيق تحسين مستدام في جودة الحياة ورفاهية المواطنين في مناطق أسيوط.

تكثيف جهود مكافحة المخالفات ورفع الاشغالات من شوارع حي شرق اسيوط

تكثيف جهود مكافحة المخالفات ورفع الاشغالات من شوارع حي شرق اسيوط

تكثيف جهود مكافحة المخالفات ورفع الاشغالات من شوارع حي شرق اسيوط

تكثيف جهود مكافحة المخالفات ورفع الاشغالات من شوارع حي شرق اسيوط