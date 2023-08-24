ثقافة الفيوم تواصل فعاليات مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا"  

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عدد من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في أجازتنا" بمختلف المواقع الثقافية بفرع ثقافة الفيوم.

جاء ذلك تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لميس الشرنوبي، ومن خلال فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.

خلال ذلك عقد قسم التمكين الثقافي بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم محاضرة بعنوان "قصص من القرآن" بمركز أكاديمية الحياة لذوي الإحتياجات الخاصة حاضرها الشيخ سامح عويس، استعرض خلالها قصة سيدنا موسي عليه السلام والدروس المستفادة منها. ومن جانبه يواصل قسم ثقافة الطفل بالفرع فعاليات مبادرة ''نحو صحة أفضل'' بالجمعية المصرية لحماية الأطفال، تضمنت الفعاليات حوار مفتوح مع الأطفال حول الهرم الغذائي والتغذية السليمة لإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن والبروتينات اللازمة لبناء جسم صحي أدارته علا حسان، بالإضافة إلي ورشة تلوين لعمل ملصقات متنوعة للتوعية حول الموضوع نفذتها تهاني أحمد، بينما نفذ قسم المواهب بقصر ثقافة الفيوم ورشة فنية من خامات البيئة لعمل علبة مناديل وتزينها بالقواقع نفذتها رضوي أحمد.

حوار مفتوح بعنوان " التنظيم الطبيعي للإنجاب راحة وأمان بفرع ثقافة الفيوم

وفي سياق مختلف نظمت مكتبة الشواشنة حوار مفتوح بعنوان ''التنظيم الطبيعي للإنجاب .. راحة وأمان'' بالتعاون مع مديرية الصحة وفرع ثقافة الفيوم، أدار الحوار حنان حماد معوض مشرفة صحية بالوحدة الصحية بالشواشنة، أشارت خلاله أن إستخدام التنظيم الطبيعي للإنجاب لدى النساء كبديل للوسائل الأخرى يكسب المرأة إحساسا أفضل بجسدها، لكنه يتطلب منها دقة الملاحظة لتفادي الحمل، وبالرغم من أن نسبة نجاح وسائل تنظيم الأسرة مرتفعة إلا أن ذلك لا يعني أن بإمكانها ضمان عدم حدوث الحمل ، خاصة وأن هذه الوسيلة لا تكلف شيئا ولا تحدث خللا في التوازن الهرموني للجسم، كما أكدت علي خطورة تعدد الإنجاب العشوائي. وعقد بيت ثقافة ابشواى بالتعاون مع مديرية أوقاف الفيوم محاضرة بعنوان "ثقافة التعايش ونشر السلام المجتمعي"، ناقش خلالها الشيخ سيد عجمي مفهوم ثقافة التعايش ونماذج من البلاد التي تطبق هذه الثقافة مع الإستشهاد بأمثلة من معاملات الرسول مع غير المسلمين كنموذج للتسامح و السلام بين البشر.